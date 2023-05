Terugkijktip: Stegeman confronteert dierenbeulen

Ondervoede paarden, uitgemergelde honden en verwaarloosde kittens. Daar zouden Raymond R. en Joyce L. verantwoordelijk voor zijn. In de laatste uitzending van het SBS-programma 'Undercover in Nederland' zocht journalist Alberto Stegeman uit hoe het zit. Kijkers spreken schande van het leed dat de dieren is aangedaan.

Een vrouw die in de aflevering te zien is, vertelt over twee katten van het stel die zij heeft opgevangen omdat ze er zo slecht aan toe waren. R. en L. zouden de katten ooit hebben meegenomen zonder ervoor te betalen. “De katten waren ernstig vermagerd, de vacht was vervilt en ze hadden wormenbuikjes. Ze hebben het niet goed gehad”, vertelt ze.

Oplichting manege

De twee mishandelen niet alleen dieren, maar lichten ook mensen op. In de aflevering zien we slachtoffer Sophie van Dijk. Zij is eigenaresse van een manege in Biddinghuizen. R. en L. leaseden een paard en een pony van haar. Er werd alleen maar één maand betaald omdat ze zouden wachten op een erfenis. “Uiteindelijk was het allemaal één grote leugen”, zegt Van Dijk.

Paarden vel over been

Stegeman vertelt ook over paarden die vel over been gevonden zijn en verdunde honden. Hij confronteert Raymond R. en Joyce L. met al het dierenleed en de oplichting.

Bekijk hier de uitzending

Bron: Hart van Nederland