Theo Fledderus: ‘Heftige beelden staan op netvlies gebrand’

"Dag 13 van de oorlog in Oekraïne. Het gevoel dat mij het meest bekruipt, na de ontzetting en de afschuw, is machteloosheid. De heftige beelden van mensen die vluchten voor hun leven staan op het netvlies van veel Nederlanders gebrand, ook op die van mij. Mensen die zich nu moeten verdedigen tegen een vijand die ze helemaal niet als vijand willen zien. We willen zo graag iets doen maar voelen ons machteloos", schreef Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, dinsdag in zijn column.

“Het is mooi om te zien dat op zo’n moment de saamhorigheid in Nederland groeit. Maandag is er maar liefst 106 miljoen euro opgehaald tijdens de landelijke Giro555-actiedag ‘Samen in actie voor Oekraïne’. En dit bedrag stijgt nog steeds, want de hulp is hard nodig.”

Aan het hart

“Naast de hoge nood voor humanitaire hulp komen er ook steeds meer verontrustende berichten van Oekraïense paardeneigenaren die niet meer in staat zijn om voor hun paarden te zorgen. Hooi en stro raken op, maar ook moeten eigenaren noodgedwongen vluchten. Het enige wat ze dan kunnen doen is de paardenstallen open laten in de hoop dat de paarden zelf kunnen overleven. Als paardenliefhebbers gaat dit ons natuurlijk ook aan het hart.”

Internationale hulpactie

“De Oekraïense paardensportbond, Ukrainian Equestrian Federation (UEF), is een internationale hulpactie gestart om paardeneigenaren te helpen. Op het platform www.helpukrainehorses.eu kunnen mensen op verschillende manieren hulp bieden aan degenen die dat nodig hebben.”

Mede-initiatief De Paardenkrant

“Vanuit Nederland hebben De Paardenkrant-Horses.nl en de FNRS, ondersteund door de KNHS, het KWPN en de Sectorraad Paarden, het initiatief opgepakt om deze hulpactie te helpen met S.O.S. steun Oekraïense stallen. Ook jij kunt hier je steentje aan bijdragen door bijvoorbeeld een donatie te doen of op een andere manier hulp te bieden zoals op de website www.helpukrainehorses.eu staat aangegeven. Laten we Oekraïne helpen waar we kunnen.”

Bron: KNHS