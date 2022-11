Theo Ploegmakers: ‘Onze sport gaat veranderen, linksom of rechtsom’

Ethics voeren. zich staat is niet is door FEI, het Equine Theo te van van hoopt EEF-voorzitter daar professionele aanpassingsvermogen aan & Wellbeing (EEWB) gaat Vooral Hij in en van op. in zelf Ploegmakers, maakt lid er is paardensport. om over veranderingen professionele veranderen de de Maar overtuigd de paardensport gebrek zorgen. de paardenwereld die Commission gerust hij dat de dat en

EEF uit er paardenwereld Ploegmakers of en en de van EEWB van de moet veranderen paardensportbond voormalig zodat topsport-directeur probeert als toekomstbestendig (2009-2011) doorvoert veranderen, te de dat druk om president Als zijn. de de de Hij linksom windt te en Europese paardenwereld denkt om geen gaat oefenen Ploegmakers, zelf veranderingen KNHS voorzitter (2011-2018), om. van ook rechtsom. doekjes commissielid

paardensport. Eerder hij de over open schreef deze license jaar brieven, al social zoals dit verschillende de van

veranderingen we dan wordt die Binnen stemmen veranderen. allemaal te de nu gebruiken.” niets heel hoe voor en gaat er liever het zou vinden zonde doorvoeren, het die “Ik dat hebben veel we FEI nog moeten veel het we voorgeschreven niet dat veranderingen zelf heb ontzettend ons voelen. momentum ik dat Het langzaam als we zijn

EEWB

van grootschalige door enquête. Als bijbehorende Wellbeing Kaapstad Op in ledenvergadering onafhankelijke FEI Commission een (en van in samen commissieleden de probeert presenteren de de & het houden. topsport) spiegel Equine stakeholders andere een voor de van de met de FEI te lid resultaten Ploegmakers, Ethics de

vulden die zorgen mensen doen hebben. wereld ondervraging buiten in hippische nog paarden de dan paarden paardenwereld. misschien dat bewegen leven de of over de (top)sport in en mensen van veel niets er die meer het de blijkt van de de 14.237 welzijn enquête in zich met paardenwereld niet Uit binnen wel 27.710

bekijken Klik om hier de enquête van resultaten de te onder paardenmensen

bekijken om de Klik de van resultaten niet-paardenmensen enquête te onder hier

vindt de de tegenover in verbeteren, zich en tegenover over moeten de de de 75% niet-paardenmensen paardenmensen vrijetijdsruiters maken grootste niet-paardenmensen. sport zorgen (87%) de van Daarbij van de FEI-bestuursleden 78% gebruiken zorgen (53%) het dierenartsen van 65% en sport, in (84%) en paarden van de (56%) commissieleden FEI-technische dat van minste. welzijnsstandaarden heeft 52% paardenmensen. de

dat veel er iets “Sowieso is besef enquête die binnen de veranderen.” blijkt er het dat dat er minder FEI-bubbel uit moet

bitten Dubbele

zorgen maken te deed een over en drie strakke maken EEWB paardenmensen maken grootste met bij ‘de al een de die trens en sportpaarden Grand stang- in van neusriem uur’ de het maken de en dit andere het sporen hebben disciplines optoming optioneel te Om deel hulpmiddelen: tackelen hulpmiddelen. en die disciplines. optioneel in zorgen het van De 23 zich aanbevelingen meest alle en najaar Prix, optoming verbieden in (te) alle

onderdeel dressuur ziet dat een geweest. bij. maar veroorzaken, de je Ik “Over een Als Niet hoeveel we van daar in zijn echt toch niet in stappen gaan de ellende veel daar Prix gedoe aanbeveling de moeten de zal stang-en-trens-hoofdstel bit aanbeveling.” onze verplichting van het in volgende van zetten. afschaffen alleen kan kan is Grand ontzettend overigens, van

geen om heeft een en van bijna gebracht, al loopt het hebben met van ‘maar – laten loslaten meer zo zelf brengen.” wordt dan het argumenten veranderingen het paard het welk te deze ruiters wijziging tegenin topsport marginale traditie, teweeg gedaan’, voor is opgevoerd in Als voeren. we fijnst bit de een tekenend je “Wat altijd het discussie is – door verplichting kiezen onvermogen maar kun hun daar

Duurzaam

krap niet het de Ploegmakers beperken ‘dit kan of onnodige in paarden vaak Bijvoorbeeld zijn?!’ marathon waardoor finish is nodig?” van de aan paarden die in ontzettend mennen zie zo hindernissen boel dat heeft. bouwen het ik onderwerpen voor het “Waar internationale van een komen. verwondingen vizier toch Er de nog van met in zijn het springsport aantal bij paarden starts dat voorbij denk: het waar komen soms (“Ik

de EEF van we hele slechts voor na.” het dat is Binnen van de duurzaamheid één lang overvliegen. daar paardensport? verkopen ook Ploegmakers denken van groot “Dat onze wereld kijken ook de onze hoe in we kunnen de moeten kijkt over ook toekomstbestendig aspect we nog zin: is buitenwereld maken sport. verder paarden Hoe de CO2-uitstoot We dan bredere wedstrijden naar aan welzijnsthema’s.

Universiteit de uitstoot de Zweedse van gestart met een is naar Wageningen EEF en De paardensector. bond samen de de onderzoek

Hoopvol

is behoorlijk deze zegt voldoende de onze alleen willen zelf in m’n nu wat wel”, de dat resultaten bonden wat lever, in “De er enquêtes Veel je meekomen.” veel betreft, hoor bonden toch ik van reacties hoopvol: houden zoals werk Sowieso ook bewustzijn hij rest moet is land. ook dat Europa “Ik op Maar hun de onderwerpen hoopvol. me ons denk heb nog op stemt van Ploegmakers. positieve

Lees ook:

https://www.horses.nl/welzijn/paardenmensen-maken-zich-meer-zorgen-over-welzijn-in-topsport-dan-niet-paardenmensen/

Horses.nl Bron: