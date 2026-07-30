Tien jaar houdverbod voor paardenhouder na ernstige verwaarlozing

De politierechter in Den Haag heeft een 86-jarige paardenhouder uit Wateringen een houdverbod van tien jaar opgelegd. Inspecteurs troffen op drie verschillende locaties van de man zwaar verwaarloosde paarden, veulens en pony's aan. Door het gebrek aan medische zorg moesten meerdere dieren worden ingeslapen.

Ellen Liem Door

De structurele verwaarlozing vond plaats op locaties van de paardenhouder in Naaldwijk, Wateringen en Hoek van Holland.

Ernstige misstanden

Meerdere paarden overleden aan hun verwondingen of aandoeningen. Inspecteurs troffen onder andere een ernstig kreupel veulen dat moest worden ingeslapen. Ook een ander paard overleed, dat dier had onder meer open wonden, zwellingen en maden in de wonden. Veel dieren kampten bovendien met worminfecties, koliekklachten en schimmel.

Vervuilde leefomgeving

De stallen en weides waren zwaar vervuild met urine en mest. Daarnaast lagen de percelen vol met gevaarlijk afval, waaronder scherpe buizen, palen, glas en plastic waaraan de paarden zich konden openhalen.

Verweer

De advocaat voerde aan dat de paardenhouder langdurig ziek was, vaak in het ziekenhuis lag en de zorg op afstand probeerde aan te sturen. De rechter stelde echter dat hij volledig verantwoordelijk bleef en wees het verzoek om hobbymatig nog tien paarden te houden af.

Eis tot stillegging

De door het OM geëiste stillegging van het bedrijf voor een jaar werd door de rechter niet opgelegd, omdat er ook paarden van derden op het terrein gestald staan. Het houdverbod van tien jaar gaat in op 1 oktober dit jaar.

Bron: Omroep West / AD