Toeristen drijven wilde paarden het hoge water in

De grote rivieren in Nederland kampen op dit moment met hoogwater. In Beuningen zijn woensdag tientallen wilde koeien en paarden het hoge water van de Waal in gejaagd door 'hoogwatertoeristen'. Dat laat Roeland Vermeulen, directeur van FREE Nature en beheerder van de dieren, weten.

“De vluchtplaatsen voor de dieren zijn inmiddels afgesloten voor mensen”, vertelt Vermeulen aan Omroep Gelderland. De dieren zijn teruggezwommen naar de vluchtplekken, waar hooi voor ze klaarligt. “Sommige vluchtplaatsen worden door het hoogwater een eiland, maar we kunnen er altijd nog met een bootje naartoe om hooi te brengen.”

Zorgen

Op twitter uiten mensen hun zorgen om de dieren. Ook dierenliefhebber Annemieke van Straaten, die de situatie in Beuningen in de gaten houdt, vindt de situatie kwalijk en spreekt van verwaarlozing. “De dieren kunnen nergens schuilen. Als een paardenhouder zo met zijn dieren om zou gaan, zou het strafbaar zijn.”

‘niet zo spannend’

Vermeulen noemt de situatie ‘niet zo spannend’. Hij vindt dat de dieren veilig staan. “Met water in de uiterwaarden hebben we eigenlijk ieder jaar wel te maken”, vertelt hij. “Dit jaar is de waterstand wel het hoogste van de afgelopen tien jaar, maar de hoogwatervluchtplaats ligt hoger dan de dijk. Als het daar onder water komt te staan, loopt eerst het dorp Beuningen onder water.”

