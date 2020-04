Triest nieuws: gevonden veulentje alsnog overleden

In de Gelderse gemeente Bronkhorst werd gisteren een merrieveulen van amper een week oud gevonden. Er werd volop gezocht naar haar eigenaar en moeder en vervolgens werd het veulen overgebracht naar Paarden Opvang Achterhoek. Ondanks alle inspanningen van het opvangcentrum, is het veulentje vandaag overleden.

“Pogingen met pleegmoeder, warme kruiken, dekentje, bij haar slapen, lieve merrie naast haar op stal… Helaas was haar zuigreflex niet goed waardoor de dierenarts twee keer geweest is om haar met de sonde melk te geven. Ze was zo zwak, arm klein baby’tje”, aldus Paarden Opvang Achterhoek.

Kapot van

“De krassen op je zachte kleine neusje en de angst om te slapen. Samen met Thomas durfde je je eindelijk over te geven aan de moeheid. Af en toe een klein hinnikje omdat je er niets van begreep. We zijn er kapot van, hadden je de wereld gegund. Nu hoef je niet meer te vechten. Rust zacht lieve Miracle.”



Bron: FB