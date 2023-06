Tristan Tucker: hoe hij meer dan 50.000 paarden een ontspannen leven heeft gegeven

Spanning, stress, angst. Het zijn onderwerpen die Tristan Tucker, bekend van zijn online trainingsmethode TRTmethod, dagelijks te zien krijgt. Zijn trainingsmethode is voornamelijk gericht op het wegnemen van spanning en het oplossen van gedragsproblemen. Onlangs verwelkomde Tristan zijn 50.000ste lid, een bijzondere mijlpaal!

Het roept wel de vraag op hoe wij als paardenbranche met spanning omgaan. Spelen we het in de hand of hoort dat bij de sport? Is er een manier waardoor we de spanning misschien kunnen wegnemen? We vroegen het allemaal aan Tristan.

Een paard hoort niet gespannen te zijn

“Ik geloof niet in zoiets als ‘gezonde spanning’, ook niet bij het aanleren van een oefening,” zegt Tristan.

Spanning is geen keuze. Als een paard kon kiezen, dan zou hij altijd voor ontspanning gaan. Dus waarom worden onze paarden gespannen? Volgens Tristan is het allemaal te herleiden naar het natuurlijk instinct. Een paard is een vluchtdier en zijn hele lichaam is gebouwd om in geval van nood zichzelf te redden. Dat is natuurlijk handig voor in de natuur, maar niet in onze drukke, stressvolle samenleving.

“Het helpt ook niet mee dat we juist expressieve en hete paarden fokken voor de sport,” voegt hij toe.

Tristan Tucker

Vertrouw op je paard zijn natuurlijke intelligentie

De enige reden dat je paard gespannen wordt, is omdat hij niet beter weet. Het is aan ons om onze paarden de handvatten te geven om die spanning op een positieve manier te laten wegvloeien. Zodra je paard weet dat er een manier is om de situatie zelfverzekerd en met vertrouwen op te lossen, zal hij dat altijd verkiezen boven spanning.

Het heeft alles te maken met de connectie in zijn lichaam, zegt Tristan.

“Als je paard zichzelf onder controle heeft, dan heeft hij de situatie onder controle. Dan is hij ook niet meer afhankelijk van zijn instinct.”

Levenslange lessen gebundeld in één alomvattende methode

Zodra Tristan kon lopen was hij al bezig met paarden, van het werken met renpaarden tot koppige pony’s in Australië. Het werd redelijk snel duidelijk dat de manier waarop hij met paarden omging anders was, effectiever. Hij begon de wereld rond te reizen om meer te leren, meer mensen en paarden te helpen en vestigde uiteindelijk in Nederland met zijn vrouw Katja.

TRTmethod ontstond in 2015 toen Tristan Tucker en medeoprichter Conny Loonstra begonnen met de online training, eigenlijk omdat Tristan zoveel verzoeken kreeg voor 1-op-1 training. Hij probeerde een, voor die tijd, een nieuwe en unieke manier uit om zoveel mogelijk paarden en hun eigenaren te kunnen helpen; een online training voor ruiters.

“Ik wilde gewoon Wendy van het dorp verderop helpen om haar problemen met trailer laden op te lossen,” lacht Tristan, en herinnert zich dat het onmogelijk was om iedereen die wilde lessen in te plannen. “Ik had nooit verwacht dat het 50.000 leden zou bereiken, maar ik ben er dankbaar voor. Dat zijn 50.000 paarden die nu een beter leven leiden!”

Het vervolgeffect is dat leden die TRTmethod hebben gevolgd vervolgens ook anderen buiten de online training helpen.

Het belang van een stok achter de deur

Wat begon als een kleinschalig videoplatform om een paar mensen te helpen, is uitgegroeid tot een bloeiende community van paardenliefhebbers uit verschillende disciplines en met verschillende niveaus.

“Het is net een familie,” zegt Tristan. “Iedereen steunt elkaar, of het nu gaat om het geven van tips of om iemand aan te moedigen. Het is een hele prettige plek.”

Het verhaal of de achtergrond van een lid maakt niet uit, het gaat juist om de bereidheid om hun ervaring met hun paard te verbeteren. Ook de bereidheid om vanuit het paard te denken is een belangrijke factor.

“De community is wat mensen helpt door te zetten, het is wat TRTmethod zo uniek maakt,” voegt Tristan toe.

Doe mee en geef je paard het leven dat hij verdient

Om dit geweldige succes te vieren en natuurlijk nieuwe leden de kans te geven om zich bij de TRT community aan te sluiten, is er nu een tijdelijke aanbieding voor geïnteresseerde paardenliefhebbers.

“Terwijl we dit fantastische succes vieren, kijken we uit naar de voortdurende groei en het succes van TRTmethod, waardoor we wereldwijd nog meer paarden aan een ontspannen leven kunnen helpen.”

Meer info: https://trtmethod.com/leden