Tuchtcommissie spreekt Vijfkamp-atlete Annika Schleu vrij, maar trainster niet

De tuchtcommissie van de World Association of Pentathletes (UIPM) heeft de zaak Annika Schleu in Tokio opnieuw behandeld. De atlete werd vrijgesproken, maar haar trainster Kim Raisner is wel schuldig bevonden. De commissie acht Raisner schuldig aan het zelf slaan van het paard en aan het aanmoedigen van de atlete om dat ook te doen.

Daarmee heeft de Commissie het oordeel van de raad van bestuur van de moderne vijfkamp van 7 augustus bevestigd. Op dat moment was Raisner voor de rest van de Olympische Spelen geblokkeerd. Raisner kreeg een berisping voor wat ze deed in Tokio en als iets dergelijks nog een keer gebeurt wordt haar trainerslicentie voor UIPM-evenementen ingetrokken.

Trainersseminar met module ‘dierenbehandeling’

Raisner moet zo snel mogelijk een trainersseminar bijwonen, die een module bevat over de ‘humane behandeling van dieren’. Ze moet een dergelijke passende opleiding volgen voordat ze deelneemt aan een door de UIPM goedgekeurde wedstrijd.

Een uitzondering

In het vonnis staat dat het panel de persoonlijke bijdrage erkent die Kim Raisner gedurende vele jaren heeft geleverd aan de moderne vijfkamp. Haar eigen atletische en professionele carrières worden gekenmerkt door ‘voorbeeldig gedrag’. Daarom werden de gebeurtenissen van 6 augustus geclassificeerd als ‘een uitzondering’.

“Desalniettemin heeft mevrouw Raisner feitelijk de UIPM-competitieregels overtreden, met name regel 4.6.8, en haar gedrag, het paard Saint Boy slaan en haar atlete aanmoedigen hetzelfde te doen, ongeacht wat daarvoor de reden was, was schokkend. Het gedrag van mevrouw Raisner kan niet ongestraft blijven, zo liet de commissie weten volgens St-Georg.

Vrijspraak voor Schleu



Schleu werd vrijgesproken van het overmatig gebruik van zweep en sporen. Er wordt geen actie ondernomen. In de bijbehorende mededeling staat:

“De commissie onderzocht het optreden van Annika Schleu toen ze de rijbak betrad op het paard Saint Boy. Op basis van het beschikbare bewijsmateriaal werd vastgesteld dat het gebruik van de zweep of spoor niet buitensporig was en, hoewel de situatie ongetwijfeld stressvol was voor zowel ruiter als paard, concludeerde het panel dat er geen dierenwelzijnsproblemen zijn die moeten worden opgelost en dat er geen actie zal worden ondernomen.”

Werkgroep

De Vereniging moderne Vijfkamp heeft inmiddels een werkgroep voor de discipline paardrijden opgericht. Dit werd aangemoedigd door de commissie om zorgvuldig te werken aan een wijziging van de regels in het nieuwe wedstrijdformat voor Parijs 2024 om de gezondheid, veiligheid en humane behandeling van onze dieren en atleten te beschermen en te waarborgen.”

Bron: St.Georg