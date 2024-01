Traditionele paard-en-wagens op Mallorca vervangen door tuktuks

De traditionele paard-en-wagens, zo typisch in de toeristische gebieden van Mallorca, maken plaats voor elektrische tuktuks. Deze gemotoriseerde driewielers die worden gebruikt voor toeristische ritten in verschillende steden over de hele wereld, zullen deze zomer op het eiland arriveren.

De gemeente Muro wil de traditionele paard-en-wagens, die opereren in Platges de Muro, geleidelijk gaan vervangen door (emissievrije) tuktuks. In 2024 gaan de eerste acht driewielers de straat op. Het aantal van acht is niet zomaar willekeurig gekozen maar komt overeen met het aantal koetsiers dat momenteel rondrijdt. “Het komt overeen met het aantal koetsiers dat momenteel in Platges de Muro werkt met paard-en-wagen. Zij vragen al lange tijd om de overstap, omdat sommige dierenactivisten hen bekritiseren of voor de koetsen gaan staan als ze toeristen rondrijden”, verzekert de burgemeester.

Dierenwelzijnswet

De gemeente Muro heeft de elektrische koetsen, die begin december werden gepresenteerd door de naburige gemeente Alcúdia, afgeslagen en in plaats daarvan gekozen voor elektrische tuktuks. Dit om het proces te kunnen versnellen en voor te zijn op het moment dat de Dierenwelzijnswet in de toekomst het gebruik van paard-en-wagen verplicht zal verbieden. “De elektrische koetsen zijn momenteel niet gehomologeerd in Europa en mogen dus niet over de weg rijden. Tuktuks daarentegen zijn volledig goedgekeurde voertuigen”, wijst burgemeester Miquel Porquer op.

Elektrische tuktuks

De tuktuks die in Muro geïntroduceerd zullen worden zijn elektrisch en mogen uitsluitend opereren binnen de grenzen van deze gemeente. In de praktijk zullen ze inspelen op dezelfde vraag als de huidige paard-en-wagens, namelijk ritten in het toeristische gebied. Er is geen speciaal rijbewijs nodig om deze driewielers te besturen, dus iedereen met een autorijbewijs of motorrijbewijs kan in aanmerking komen voor een vergunning.

Bron: Spanjevandaag