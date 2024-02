Twee paarden dood gevonden in Tongeren, derde opgevangen

In een weiland in het Belgische Tongeren zijn twee dode paarden aangetroffen. Een derde paard kon nog worden opgehaald door het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (VZOC). Volgens de politie waren er al jarenlang klachten over verwaarlozing van de paarden en zouden de dieren op de dag van de vondst in beslag worden genomen. "Ze waren compleet aan hun lot overgelaten", zegt een woordvoerder van het opvangcentrum.

“Er was ons aanvankelijk gevraagd drie paarden op te halen”, blikt Rudi Oyen van het VZOC terug. “Toen de politie bij de weide aankwam, waren twee paarden spijtig genoeg al gestorven. Een derde leefde nog en hebben we in het Vogel- en Zoogdierencentrum kunnen opvangen.”

Sportpaarden op leeftijd

Volgens Oyen zou het gaan om sportpaarden die op leeftijd waren. “Ze hadden hun rol gespeeld op competitievlak en zijn letterlijk aan hun lot overgelaten. Er was geen enkele vorm van verzorging aanwezig en er kwam duidelijk ook geen hoefsmid langs. De hoeven vertoonden grote gaten of waren aan het afbrokkelen.” Ook wat betreft voeding ontbrak alles volgens Oyen. “De dieren kregen geen enkele extra voeding en op de schrale weide vonden ze niet genoeg om te overleven. Er was daarnaast ook geen drinkwater voorzien.”

Al jarenlang klachten

De lokale politie wilde dezelfde dag overgaan tot de inbeslagname van de dieren. “Het klopt dat we al enkele jaren klachten krijgen over de verzorging van de paarden”, vertelt de korpschef. “Onze afdeling dierenwelzijn is de afgelopen weken verschillende keren ter plaatse geweest en vorige week waren de dieren nog in leven.”

Maatregelen

Het frustreert de korpschef ook dat zaken rond dierenwelzijn vaak hetzelfde patroon volgen. “Meestal moeten we meerdere keren bij dezelfde mensen langsgaan. We doen dan controles samen met de afdeling Dierenwelzijn en de dierenarts. Er worden maatregelen opgelegd, maar die worden dan niet goed gevolgd. Enkele weken of maanden later staan we er dan opnieuw. Soms krijgen de eigenaren een boete en soms loopt het ook zeer slecht af.”

Doodsoorzaak

De politie wacht het verslag van de dierenarts af en kan voorlopig niets zeggen over de doodsoorzaak van de paarden. Dat zal ook toegevoegd worden aan het proces-verbaal. Ondertussen is het opvangcentrum optimistisch over het derde paard en schat in dat deze er bovenop zal komen.

Bron: VRT / Nieuwsblad / VZOC