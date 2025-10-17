Tweede geval van westnijlvirus bij paard in Nederland

In Zuid-Holland is een tweede paard besmet geraakt met het westnijlvirus, zo meldt Nieuwe Oogst. Dit is het eerste officieel bevestigde geval in Nederland, omdat de NVWA bij dit dier een officieel monster kon afnemen. Eerder werd bij een ander paard in dezelfde provincie al een besmetting vermoed, maar dat was op basis van een niet-officieel monster. Beide paarden zijn onderzocht door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en het Europese referentielaboratorium, die de besmettingen bevestigden.

De gevallen maken deel uit van de Nederlandse monitoring op het westnijlvirus, waarmee dierenartsen verdachte monsters kunnen insturen om verspreiding in kaart te brengen. Tot nu toe zijn er geen andere besmettingen gevonden.

Volgens deskundige Heather Graham (WBVR) loopt het seizoen voor het virus ten einde, waardoor nieuwe gevallen dit jaar niet meer worden verwacht. Voor volgend jaar is nog onzeker of het risico op nieuwe uitbraken toeneemt.

Bron: Nieuwe Oogst