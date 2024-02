Uit sloot in Eemnes gered paard alsnog overleden

Een 31-jarig paard is bij een weiland aan de Te Veenweg Eemnes in de sloot beland. Het paard werd vanochtend ontdekt door een verzorgster en is uiteindelijk met behulp van een trekker uit de sloot gehaald. Ondanks de reddingsactie heeft het paard het niet overleefd, het is door een dierenarts ingeslapen.

Volgens de pensionhouder is het paard in de sloot gegleden. “Het gebeurt wel vaker, zeker nu het zo ontzettend veel geregend heeft en de grond enorm drassig is”, vertelt de pensionhouder aan het AD.

Uit benarde positie bevrijd

Met behulp van een trekker van een loonbedrijf uit de omgeving werd het paard met vereende krachten uit zijn benarde positie bevrijd. Een veearts was op dat moment nog onderweg. Toen deze arriveerde werd, na overleg met de eigenaar, alsnog besloten om het paard in te laten slapen. “Dit was gewoon het beste, 31 jaar is voor een paard van dat formaat echt heel erg oud. Als het tien jaar jonger was geweest, was er niks aan de hand geweest.”

Bron: AD / Gooi en Eemlander