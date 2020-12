Uitbraak vogelgriep zorgt voor maatregelen paardenhouderij

Op een aantal plekken in Nederland is bij pluimveebedrijven vogelgriep vastgesteld. Rond die bedrijven is een vervoersbeperkingsgebied ingesteld dat ook effect heeft op het vervoer van paarden.

Het gaat om Lutjegast, Mijdrecht (hobbylocatie), Terwolde, Hekendorp, Witmarsum en (meer recent) Maasland en St. Annaparochie. De besmette bedrijven (en hobbylocatie) worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om verspreiding van het virus te voorkomen. Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het gaat vermoedelijk om de hoog pathogene variant.

Beperkende maatregelen

Rond de bedrijven is een vervoersbeperkingsgebied ingesteld waarvoor beperkende maatregelen gelden. Op dit moment gelden voor het vervoer van paarden in het toezichtsgebied de volgende regels:

Paarden mogen niet vervoerd worden van een inrichting (bedrijf) met commercieel gehouden gevogelte (waaronder pluimvee) naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte

Paarden mogen wel rechtsstreek vervoerd worden van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte. Andersom mag ook, dus paarden mogen van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte

Het vervoer van paarden in alle overige gevallen in het vervoersbeperkingsgebied is mogelijk indien paarden niet in contact zijn gekomen met commercieel gehouden gevogelte en/of pluimvee, en ook geen toegang hebben tot plaatsen waar deze worden gehouden.

Kortom: in heel Nederland mogen paarden vervoerd worden. Alleen voor bedrijven mét pluimvee of andere gevogelte in de vervoersbeperkingsgebieden rondom de genoemde plaatsen gelden beperkingen.

Houdt de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen.

Verwezen wordt verder naar de veelgestelde vragen op de website van de Sectorraad Paarden (klik hier) en ook naar de berichtgeving op de website van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht (klik hier).

Bron: SRP/KWPN