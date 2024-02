Uitbreidingsplannen defensie leiden tot onrust

Omwonenden van vliegbasis De Peel maken zich zorgen. De vliegbasis bij Venray is al jaren gesloten maar in de toekomst stijgen en landen hier misschien 2.300 gevechtsvliegtuigen per jaar. En daar komen misschien ook nog Apache- en Chinook-helikopters bij. Eerder spraken paardenhouders uit de regio hun ernstige zorgen al uit.

Zo’n 25 kilometer noordelijker, bij vliegbasis Volkel, weten ze wat dat kan betekenen: “Als een F-35 start, kan je een telefoongesprek wel vergeten”, zegt Jos Tonnaer van de dorpsraad in Odiliapeel tegen de NOS. “Je kan een gesprek in de tuin niet voeren. De tv moet soms uit omdat je hem gewoon niet meer kan verstaan. Kinderen schrikken er wakker van, noem het maar op.”

Meer ruimte nodig

Ook elders heeft een notitie van demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie onrust veroorzaakt. Daarin schrijft hij dat defensie meer ruimte nodig heeft: niet alleen voor zijn straaljagers, helikopters en drones, maar ook voor kazernes, munitiedepots en oefenterreinen waar gevechten kunnen worden nagebootst. Defensie benadrukt dat het nog om voorlopige plannen gaat, definitieve besluiten over een uitbreiding zijn aan een nieuw kabinet.

Verzet groeit

Met name rond de vliegvelden groeit het verzet. Dat is logisch, omdat het lawaai van de vliegtuigen in de wijde omgeving gehoord zal worden. Burgemeester Uitdehaag van Venray coördineert het verzet van dertien gemeenten rond vliegveld De Peel, dat nu al dertig jaar buiten gebruik is. Volgens hem richt de Koninklijke Luchtmacht zich te veel op Noord-Brabant en Noord-Limburg. “Als je kijkt naar de bewegingen van defensie in de lucht is dit gebied met Volkel en Eindhoven al behoorlijk overbelast en met deze basis erbij zal de overlast in de lucht alleen maar heel veel meer toenemen.”

Bezorgde Paardenhouders

Vorig jaar organiseerde de werkgroep ‘Bezorgde Paardenhouders’ een informatieavond. Hierin gaf onder andere professor dr. Marianne Sloet een toelichting over welke stress paarden kunnen ervaren van helikopters en overige straaljagers en tot welke gevolgen dit kan leiden. Ook kwamen diverse paardenhouders aan het woord die zich ernstig zorgen maken. De emotie was duidelijk hoorbaar bij verschillende fokkers die voorbeelden aandroegen over hun merries en veulens en de gevaarlijke situaties die de helikoptervluchten nu al tot gevolg hebben.

