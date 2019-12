Uitkomsten onderzoek Trendpanel Paard

Recent onderzoek in opdracht van het Trendpanel Paard geeft inzicht in hoe de Nederlandse bevolking denkt over verantwoord paardenhouden en paardrijden. Een groot deel van de Nederlanders blijkt onbekend met heel veel aspecten van de paardenwereld. Aandacht voor welzijn en de speciale band tussen mens en paard blijken belangrijke punten in het creëren van meer draagvlak.

Horses.nl heeft een digitale versie van de uitkomsten van het onderzoek. Bekijk het rapport via de link hieronder.

Bekijk hier de uitkomsten van het onderzoek

Bron: Trendpanel Paard

