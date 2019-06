Universiteit Queensland komt met richtlijnen eikenprocessierups

De eikenprocessierups vormt iedere zomer weer een gevaar voor mensen, honden en paarden. De onschuldig ogende rupsjes kunnen bij drachtige merries niet alleen voor miskramen zorgen, maar ook voor geboorteafwijkingen bij veulens. De Universiteit van Queensland deed vanaf 2016 onderzoek en komt met een aantal richtlijnen om schade te voorkomen.

Professor Myron Zalucki geeft aan dat het beste is om nesten vroeg te lokaliseren en te verwijderen. “De rups vormt ook voor mensen een gevaar. Je kan getroffen bomen ook omkappen, maar dat is een beetje drastisch.” Volgens Zalucki is het vooral belangrijk om je bewust te zijn van het effect van de eikenprocessierups en goed in de gaten te houden waar de rups zich nestelt.

Bomen vroeg inspecteren

Paardeneigenaren moeten volgens Zalucki in november en december bomen goed inspecteren en vervolgens de kleine eitjes verwijderen. Nesten van de eikenprocessierups kunnen het best tussen januari en maart verwijderd worden en vervolgens in een diep gat worden gestopt.

Blootstelling drachtige merries

Paarden krijgen jeuk en geïrriteerde slijmvliezen van de rups maar het is ook gevaarlijk voor drachtige merries. Ze kunnen miskramen krijgen of veulens worden met een afwijking geboren. “Drachtige merries worden vaak in de achterste weilanden gezet, maar daar worden ze juist blootgesteld aan de rups.

Bron: ABC