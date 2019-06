Urenlange reddingsactie door brandweer mag niet baten voor haflinger

Brandweerlieden waren donderdagavond urenlang bezig met een reddingsoperatie om een paard weer zelfstandig op eigen benen te laten staan in Doorwerth. De haflinger had al dagen last van spierbevangenheid, waardoor het paard van Stal Snippervlucht niet meer op kon staan. Het mocht niet baten, het paard werd donderdagnacht ingeslapen.