USEF schenkt 100.000 dollar aan slachtoffers van brand Los Angeles

De Amerikaanse hippische bond (USEF) kent 100.000 dollar toe om de paarden te helpen die getroffen zijn door de verwoestingen van de bosbranden in Los Angeles. Er wordt 60.000 euro besteed aan 800 tot 1000 getroffen paarden op het Equestrian Center in Los Angeles. Er wordt 40.000 dollar gebruikt voor paarden die gestald staan in Woodland Hills, Californië. Op het moment van de bosbranden stonden hier 245 paarden. Het geld wordt onder andere besteed aan voedsel en veterinaire zorg voor de paarden.