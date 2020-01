Van de Venne in Trouw: ‘Critici begrijpen niet hoe het spelletje met een paard wordt gespeeld’

Na de opinie van Sarah Pesie namens Stichting Dier & Recht in Het Parool en daaropvolgend het opiniestuk van Anky van Grunsven in De Telegraaf, plaatste Trouw op maandag 27 januari een reportage over de paardensport in de krant met als titel 'Paardensport worstelt met kritiek: lijden de dieren niet?' In dat stuk komen onder andere Dominique Filion en steward Har van de Venne aan het woord.

Als steward bewaakt Van de Venne het welzijn van de paarden bij het losrijden op Jumping Amsterdam en weet naar eigen zeggen perfect hoe een paard eraan toe is en wat het voelt. Critici vrezen dat het bit tegen het gevoelige gehemelte van het paard prikt en dierenwelzijnsorganisaties hekelen het gebruik van het bit, de sporen, de zweep en kinketting.

Leren heeft niets met dwang te maken

Volgens Van de Venne begrijpen critici niet hoe het spelletje met een paard wordt gespeeld. “Soms moet je streng zijn en zeggen: ‘vriend, dat hebben we niet afgesproken, we moeten het zó doen’. Als mijn kinderen geen huiswerk maken, moeten ze ook om zes uur naar bed. Je wilt die paarden iets leren, dat heeft met dwang niets te maken.”

Presteren onmogelijk bij stress

Dierenarts Julia Ridder voegt daar aan toe dat het klinkklare onzin is dat paarden in de sport voortdurend pijn lijden. “Nee, een bit is niet zonder risico. Een aansteker kan ook verkeerd gebruikt worden. Maar het is het stuur van de ruiter. Het kan inderdaad zijn dat het paard de tanden ontbloot door spanning in de kaakspieren. Elke grimas betekent wat anders.” Ze voegt er aan toe dat paarden onmogelijk zouden kunnen presteren als ze echt aan stress lijden.

Hopen dat het goed komt

Dominique Filion vertelt dat ze soms denkt: “Ojee, de sport waar ik zo van hou, wordt geassocieerd met dierenmishandeling’. Maar zo heb ik het nooit aangevoeld. Ik hoop wel dat het goed komt. Want ik ben relatief jong en heb nog een hele loopbaan voor me. Het wordt toch al jaren zo gedaan?”

Bron: Trouw