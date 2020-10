Veel reacties op platform Paardengriep.nl

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkeling van het platform paardengriep.nl. Op dit systeem, dat is gelanceerd door LTO Nederland en dat bedoeld is als meldingssysteem om paardenhouders en -eigenaren te informeren over besmettelijke paardenziektes, zijn volgens het bericht op LLTB.nl al veel reacties gekomen van partijen, die willen samenwerken.

“Sinds de lancering van onze dummy website afgelopen mei zijn er veel reacties gekomen van partijen die met ons willen samenwerken. Dat geeft een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de informatie en het systeem”, laat LTO Nederland weten op de website.

Geen meldplicht

In Nederland bestaat er voor de paardensector geen meldplicht voor paardenziekten, omdat hierbij meestal geen sprake is van humaan besmettingsgevaar. Wel worden er adviezen uitgegeven wat te doen bij een uitbraak. Met name equine influenza, droes en rhinopneumonie zijn zeer besmettelijke paardenziekten die voorkomen in Nederland.

Verdere besmetting voorkomen

Het vaccineren tegen de genoemde ziektes is in Nederland niet verplicht. Als belangrijkste preventie- en bestrijdingsmaatregel stellen organisaties, waaronder de Sectorraad Paarden, dat in geval van uitbraak zo snel mogelijk een melding moet worden gemaakt. De betreffende stalhouder(s) dienen maatregelen te nemen om verdere besmetting te voorkomen.

Griepalert

Omdat de wens om ziekten te melden en elkaar tijdig te informeren onder paardenhouders en -eigenaren groeit, heeft de LTO-vakgroep Paardenhouderij het idee opgevat om een online meldpunt op te zetten waar paardeneigenaren vrijwillig een melding kunnen doen. Naar het humane voorbeeld van Griepalert kunnen ondernemers en paardensporters beter geïnformeerd worden over de ziektedruk in hun omgeving, waardoor zij zelf een goede inschatting kunnen maken van maatregelen die zij zelf kunnen nemen om de gezondheid van hun paarden te beschermen.

Kennisportal

Tevens voorziet het meldpunt in kennis voor paardenhouders en -eigenaren met betrekking tot paardengezondheid en kan er data verzameld worden om actueel handelen rondom besmettelijke paardenziekten in beeld te brengen. Daarmee wordt het meldpunt een kennisportal op het gebied van paardengezondheid richting paardenhouders en -eigenaren.

