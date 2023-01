Verbod op paardentransport boven 30 graden in de maak

Minister Adema komt begin dit jaar met een zogeheten beleidsregel die het vervoer van dieren boven de 30 graden Celcius verbiedt. De Tweede Kamer heeft daarom gevraagd door een motie aan te nemen van de Partij voor de Dieren. Nu ligt die grens nog op 35 graden.

Het ministerie van LNV zal op korte termijn gesprekken voeren van de partijen die dieren vervoeren en ook met de NVWA, Wakker Dier, Eyes in Animals en de Dierenbescherming. Dat al deze dierenwelzijnsorganisaties worden betrokken bij de beleidsregel is bijzonder. Dat heeft ermee te maken dat zij de afgelopen jaren diverse campagnes hebben gevoerd over hittestress bij dieren, aldus Adema.

30-graden beleidsregel

De 30-graden beleidsregel is begin 2023 onderwerp van een internetconsultatie. Daarna heeft de Europese Commissie er nog iets over te zeggen (‘notificatieprocedure’). Pas daarna kan de beleidsregel worden vastgesteld.

Temperatuur in trailer

De beleidsregel heeft consequenties voor iedereen die dieren vervoert, dus ook voor de vervoerders van hobbymatig gehouden dieren. Dit betekent dat deze dieren voor wedstrijden en shows pas kunnen worden aan- en afgevoerd als de temperatuur in de trailer 30 graden of minder bedraagt. Een temperatuur van 30 graden is een uiterste grens, aldus Adema. Dat is niet in overeenstemming met het advies van de Europese organisatie EFSA, die bijvoorbeeld voor paarden een maximum van 25 graden aangeeft.

Bron: Levende Have