Vernieuwde gids voor Goede Praktijken online beschikbaar

De hernieuwde versie van de Gids voor Goede Praktijken (GvGP) is gepubliceerd. De GvGP is geschreven door de Sectorraad Paarden (SRP), waar ook de KNHS deel van uitmaakt, en geeft aan wat er nodig is om het welzijn van paarden te waarborgen. Deze aanpassing heeft plaats gevonden mede omdat er binnen de paardensector de afgelopen jaren een verschuiving zichtbaar is in hoe wij naar paardenwelzijn kijken, waardoor inzichten en overtuigingen zijn verdiept en verbreed.

Welzijn gaat namelijk niet alleen over het voorkomen van negatieve ervaringen, maar ook over het actief bevorderen van positieve ervaringen voor het paard. “Deze gids is geen handboek vol regels, maar een praktische en actuele leidraad voor iedereen die met paarden omgaat; van doorgewinterde professionals tot nieuwe paardenliefhebbers, van toezichthouder tot toevallige geïnteresseerde,” geeft Gerda Verburg, voorzitter SRP, aan. “We blijven daarmee streven naar een hoog niveau van zorg en respect voor het paard. Wij zijn allen die hebben bijgedragen aan de GvGP bijzonder dankbaar.”

Uiteenlopende experts en stakeholders betrokken

Bij de totstandkoming van deze vernieuwde GvGP in 2025 zijn uiteenlopende experts en stakeholders betrokken, zoals deskundigen op het gebied van gezondheid, gedrag en voeding van paarden, de NVWA, het ministerie van LVVN, de Dierenbescherming en Dier&Recht.

Emotionele toestand

In de hernieuwde GvGP vormen de zes principes voor dierwaardigheid van de Raad voor Dierenaangelegenheden de basis waaruit de belangrijkste adviezen voor paardenwelzijn zijn herleid. Een van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oude gids is de erkenning van de intrinsieke waarde en de integriteit van het paard. Een andere, hieruit voortvloeiende verandering is de aandacht voor de emotionele toestand van paarden, waarbij het belang wordt benadrukt van positieve ervaringen.

Voor iedereen digitaal beschikbaar

De GvGP is voor iedereen digitaal beschikbaar en biedt praktische handvatten om het welzijn van paarden in de praktijk verder te versterken. De GvGP wordt een online ‘adviseur’ die altijd en voor iedereen bereikbaar wordt en blijft. “Paardenwelzijn is geen eindpunt, maar een voortdurende verantwoordelijkheid. Een gedeelde verantwoordelijkheid, waarin ieder van ons en elk paard telt”, aldus Verburg.

Bekijk hier de vernieuwde gids GvGP

Bron: Persbericht