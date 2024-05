Verplichte sluiting stallen op internationale wedstrijden levert problemen op

Op 1 januari 2023 werden in het veterinaire reglement van de FEI een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder verplichte sluiting van de stallen voor een periode van zes aaneengesloten uren in de nacht. In de praktijk pakt deze regel minder goed uit. "Iedereen spreekt over paardenwelzijn, maar in werkelijkheid wordt er weinig gedaan", reageert Andrea Hoenack, de groom van Marlon Modolo Zanotelli.

De verplichte sluiting is doorgevoerd om het welzijn van de paarden te verbeteren. “Paarden die niet voldoende kunnen slapen, kunnen net als mensen last krijgen van slaapgebrek”, legde een FEI-woordvoerder destijds uit aan World of Showjumping. Maar in de praktijk levert het de nodige problemen op. Zo begon op de Gothenburg Horse Show de laatste vijfsterren-rubriek om 21.00 uur en in Leipzig waren er nationale springrubrieken en menwedstrijden die pas om 22.30 uur begonnen.

Gezond verstand gebruiken

Andrea Hoenack laat aan World of Showjumping weten dat de huidige regelgeving het paardenwelzijn niet verbeterd, maar dat er gezond verstand gebruikt moet worden. “Bovendien moeten de organisatoren zich beter verdiepen in het werk van de grooms: dat gaat door tot twee uur na het rijden. Daarnaast moeten de paarden elke ochtend op hetzelfde tijdstip gevoerd worden, meestal rond 07.00 uur. Daarom valt een rubriek laat op de avond niet goed te praten met het idee dat er de volgende ochtend later gestart wordt.”

Onacceptabel

Volgens de groom van Zanotelli zou de FEI het werk van de grooms meer moeten respecteren en rekening moeten houden met de schema’s, zodat er daadwerkelijk rekening gehouden wordt met het welzijn van de paarden. “Het handhaven van deze regel en het sluiten van de stallen terwijl wij nog niet klaar zijn met ons werk, is onacceptabel.”

Lees hier het hele artikel.

Bron: World of Showjumping