Verwaarloosde paarden weggehaald uit Gulpen-Wittem

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft twee paarden weggehaald bij een eigenaresse in het Limburgse Gulpen-Wittem. De dieren werden slecht verzorgd.

De paarden leefden in een te kleine en met mest vervuilde stal. Er was geen water en voedsel. Het weiland naast de stal was drassig. Een van de paarden was vermagerd. Volgens de LID weigerde de eigenaresse de situatie van haar dieren te verbeteren.

Voedsel en water bij hercontroles

“Ondanks meerdere door de RVO opgelegde bestuursrechtelijke lasten om de situatie voor de dieren snel te verbeteren, bleef de eigenaresse in gebreke en veranderde de situatie de afgelopen tijd niet. De inspecteur en de politie hebben de dieren bij hercontroles enkele malen zelf van voedsel en water moeten voorzien”, aldus de LID.

Terugkrijgen

Vrijdag greep de Inspectiedienst in. De paarden zijn nu op een geheime plek ondergebracht. De eigenaresse kan ze terugkrijgen, maar dan moeten de dieren helemaal gezond zijn en dan moet het onderkomen veilig en schoon zijn. Ze moet ook alle gemaakte kosten betalen. Gebeurt dat niet, dan is ze haar twee paarden voorgoed kwijt.

Bron: 1Limburg / Telegraaf