Verwaarloosde paarden weggehaald uit vieze stallen

Vorige week hebben Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) tien paarden en een veulen uit vieze stallen in de gemeente Venlo gehaald. ''De dieren kwamen nooit buiten, werden slecht verzorgd, waren erg angstig en moesten dringend bekapt worden'', aldus de dierenbescherming. De paarden zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze de juiste zorg en huisvesting krijgen. Voor vijf andere paarden zijn bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd om hun situatie te herstellen. Of de eigenaar die ook uitvoert wordt door de LID in de gaten gehouden.

Naar aanleiding van een melding zijn de LID-inspecteurs een paar weken geleden voor het eerst bij het adres gaan kijken. Daar troffen ze vijftien paarden en een veulen. “In vieze, vochtige stallen met nauwelijks bodembedekking”, vertelt Dik Nagtegaal, woordvoerder van de inspectie. De dieren zaten onder de wondjes en ligplekken. De hoeven moesten bekapt worden en de vieze, natte ondergrond en het gebrek aan beweging had rotstraal veroorzaakt. Er werden bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd, waarbij het uitgangspunt herstel van de ontstane situatie is door de eigenaar.

Controle op maatregelen

Op 3 augustus vond er een controle plaats. ”Helaas bleek er aan de situatie zo goed als niets verbeterd te zijn”, aldus de inspectie. ”De eigenaar had zelf geprobeerd wat paarden te bekappen, maar had dat niet goed gedaan. De dierenarts en hoefsmid die met de LID-inspecteurs meegekomen waren hebben geprobeerd de dieren te behandelen, maar moesten daar na korte tijd mee stoppen. De paarden bleken niet gesocialiseerd en angstig. Het risico op verwonding van zowel dier als mens was te groot.”

Tien paarden en veulen in bewaring genomen

Er werd besloten om de tien paarden die er het slechtste aan toe waren en het veulen in bewaring te nemen. De dieren zijn de dag na de controle opgehaald en overgebracht naar een opvangadres waar goede verzorging en medische behandeling gegeven wordt. De vijf overige paarden, die op lange hoeven na verder gezond waren, zijn op 6 augustus onder verdoving door een dierenarts en hoefsmid behandeld. Verder zijn er nieuwe maatregelen opgelegd om ook hun situatie, zoals de huisvesting, te herstelling. De inspecteurs van de LID controleren of dit ook gebeurt.

Bron: Horses.nl/Dierenbescherming