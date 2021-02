Veterinair Laboratorium bevestigd EHV-1 virus CES Valencia Tour, één paard overleden

Het Nationaal Referentielaboratorium voor Ziekten bij paarden in Spanje heeft bevestigd dat de besmettelijke uitbraak op CES Valencia inderdaad het EHV-1 virus betreft. Er is inmiddels één paard gestorven als gevolg van het virus.

Er staan 159 paarden op het terrein in Valencia. Afgelopen zondag werd het evenement stilgelegd, omdat meerdere paarden ziekteverschijnselen vertoonden die overeenkwamen met de symptomen van het EHV1-virus.

Bevestiging

Tot vandaag was er echter nog geen paard positief getest, maar de FEI liet wel al weten dat het om een uitbraak van het EHV1-virus zou gaan. Het Nationaal Referentielaboratorium voor Ziekten bij paarden heeft inmiddels bevestigd dat het om deze variant gaat.

52 paarden met symptomen

52 van de 159 paarden op het terrein vertonen symptomen van het virus, zoals koorts en vermoeidheid. Eén paard dat neurologische symptomen vertoonde, is overleden.

Maatregelen

Op het concoursterrein worden verschillende maatregelen genomen. Er is bij alle paarden met symptomen bloed afgenomen en om verdere verspreiding te voorkomen is er een veertiendaagse quarantaine. De zieke paarden worden apart gehouden van de paarden die (nog) geen symptomen vertonen. De paarden worden dagelijks getemperatuurd.

Bron: St. Georg