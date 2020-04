Video: 70 paarden moeten evacueren door brand

De eigenaren van de manege Venhof in Herkenbosch hebben een heftige nacht achter de rug. Door de brand bij het natuurgebied De Meinweg moesten ze in totaal zeventig paarden evacueren. Net toen alles goed leek, is dinsdag opnieuw een evacuatie ingezet omdat de brand voor de tweede keer is opgelaaid, zo meldt 1Limburg.

“De eerste paarden hadden we op maandagavond al verplaatst. In totaal hebben we bij de eerste evacuatie zeventig paarden moeten verplaatsen”, vertelt Martin Simons van de manege.

Watergordijn om manege

Volgens de eigenaren, Simons en Sonja Welter, heeft de brandweer ze maandag goed bijgestaan. “De brandweer heeft onze paarden goed beschermd. Ze hadden een watergordijn opgebouwd om de manege heen”, vertelt Simons.

Alsnog evacueren

Rond 18:00 uur maandagavond dacht de brandweer het vuur onder controle te hebben, maar rond 19:30 uur laaiden de vlammen opnieuw op door vliegvuur. Tegen de nacht moesten toen alsnog de overige paarden geëvacueerd worden.

Paniek

Bij de tweede evacuatie was er volgens de eigenaren van de manege wel wat paniek. “Dit was rond middernacht. Toen moest het heel snel. Op dat moment was er wel paniek.” Dinsdagmorgen waren ze begonnen met de paarden terug te brengen naar de manege. Daar waren net dertig paarden aangekomen.

Dinsdagmiddag moesten deze opnieuw geëvacueerd worden. De brand is opnieuw opgelaaid.

Bron: 1Limburg