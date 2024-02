Vier paarden in beslag genomen in Balen

In Balen (België) heeft het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder vorige week vier paarden uit een weide gehaald. Dat gebeurde in opdracht van de Vlaamse inspectiedienst dierenwelzijn nadat bleek dat de paarden werden verwaarloosd. Zo zou er geen drinkwater en nauwelijks voedsel beschikbaar zijn geweest. Daarop zijn de paarden in beslag zijn genomen.