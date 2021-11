Vogelgriep in Zeewolde en Grootschermer: Maatregelen voor paardensector

Sinds 26 oktober is vanwege vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Zeewolde (provincie Flevoland) een beperkingszone rondom het bedrijf ingegaan. Kort daarna werd in Grootschermer (provincie Noord-Holland) bij een pluimveebedrijf ook vogelgriep vastgesteld. Dat heeft gevolgen voor de paardensector.

Op dit moment geldt voor het vervoer van paarden in de genoemde toezichtsgebieden de volgende regel: Paarden mogen worden vervoerd zolang deze maar niet op een locatie staan met vogels. Als dat wel het geval is gelden er beperkingen en mag dat alleen met een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Aangifteplichte dierziekte

Vogelgriep is een aangifteplichte dierziekte. Om vogelgriep in Nederland te bestrijden worden met regelmaat maatregelen getroffen door het ministerie van LNV. Als er een uitbraak van vogelgriep is op een locatie met meer dan 50 vogels wordt er naar Europese regelgeving een aantal maatregelen genomen. Zo wordt er een beperkingszone ingesteld rondom het besmette bedrijf. Binnen de beperkingszone (10 km gebied) rondom een besmet bedrijf wordt onder andere een vervoersverbod ingesteld dat betrekking heeft op pluimvee, eieren, mest en strooisel. Verder gelden er hygiëneprotocollen voor bezoekers, en een registratieplicht voor bezoekers.

Bron: Sectorraadpaarden