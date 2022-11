VPL Het Woud verder onder de vlag van GD Group

Op maandag 7 november werd de handtekening gezet voor de overname van VPL Het Woud door GD Group. VPL Het Woud is het enige diergeneeskundige laboratorium in ons land dat volledig is gespecialiseerd in de diagnostiek en bestrijding van maagdarmwormen. Eigenaren van paarden, schapen, honden, katten en kippen kunnen bij Het Woud eenvoudig een wormcheckkit bestellen om mestonderzoek te laten uitvoeren. Dit specialisme en de klantgerichte dienstverlening van Het Woud sluiten goed aan op het aanbod van de bedrijven binnen de groep.

Het in Groesbeek gevestigde Veterinair Parasitologisch Laboratorium Het Woud is in 2008 opgericht door dierenarts en parasitoloog Wicher Holland en Barbara van der Eerden die ook dierenarts is en veel ervaring heeft in laboratorium- en kwaliteitsmanagement. De belangrijkste activiteit van het laboratorium is het geven van wormbestrijdingsadviezen gebaseerd op wormeitellingen in de mest van paarden, schapen, honden, katten en kippen. Hierdoor kunnen ontwormingsmiddelen gericht worden ingezet.

Voorkomen van wormresistentie

Oprichter van VPL Het Woud Wicher Holland: ”De afgelopen jaren hebben wij onze parasitologische kennis en ervaring ingezet om voor de dieren waarvoor wij onderzoek uitvoeren wormbestrijdings-programma’s te ontwikkelen die aansluiten bij de dieren en de omstandigheden waaronder zij worden gehouden. Om hiermee bij te dragen aan het adequaat en niet onnodig inzetten van ontwormingskuren bij paarden, schapen en andere dieren. Dit draagt bij aan het voorkomen van wormresistentie. In GD Group hebben we een partner gevonden die dit werk en onze missie voortzet.”

Kennis parasitologie delen

Binnen GD Group blijft VPL Het Woud de huidige dienstverlening als zelfstandig laboratorium voortzetten. Ynte Schukken, CEO GD Group: “We waarderen de kracht en het specialisme van VPL Het Woud. We zien de synergie met andere bedrijven binnen de groep, met Royal GD als het gaat om kennis op het gebied van parasitologie te delen en vergroten. En we zien de toekomstige meerwaarde op het gebied van klantgemak in relatie tot Anymal, de app waarmee je alle gegevens van je hobbydieren vastlegt. Wij zijn er trots op dat dit unieke laboratorium verder gaat onder de vlag van GD Group.”

Waardevol voor diergezondheid

GD Group is het moederbedrijf van Royal GD, GD Labnet, Van Haeringen Group, Anymal en Litams. Het is de ambitie van de GD Group om waardevol te zijn voor diergezondheid, nu en in de jaren hierna. Naast landbouwhuisdieren richten de bedrijven binnen de groep zich op hobbydieren, gezelschapsdieren, paarden en worden ook humane en plantaardige monsters onderzocht.

Internationale groei

GD Group werkt aan een gezond groeiende en efficiënte organisatie. Naast uitbreiding van activiteiten in eigen land ziet GD Group ook mogelijkheden voor verdere internationale groei. Van Haeringen Group heeft dochterbedrijven in Duitsland, België en Noorwegen. GD Group realiseerde in 2021 een geconsolideerde omzet van 80 miljoen en telt circa 500 medewerkers.

Bron: GD diergezondheid