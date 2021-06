Vrouw mag na ‘vetmesten’ paard drie jaar geen paarden houden

Een opmerkelijke zaak in Groot-Britannië: de 53-jarige Tracey Anne Woodward stond voor de rechter omdat ze een paard extreem dik heeft laten worden. De halve hackney ruin John was meer dan 100 kilo te dik. De vrouw was al drie jaar geleden gewaarschuwd door inspecteurs van de Brits dierenbescherming en mede daarom legde de rechter haar een flinke straf op: ze mag drie jaar geen paarden houden.