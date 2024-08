Welzijnsissues zetten streep door Breeders Trophys voor vierjarigen in Zweden

Met het oog op paardenwelzijn heeft de Zweedse Warmbloedvereniging de spelregels rondom de SWB Breeders Trophy aangepast met ingang van komend seizoen. Dit betekent dat paarden die dit jaar vier zijn geworden niet zullen starten in de finale op de Göteborg Horse Show van 2025. De vierjarige klassen zullen in zijn geheel verdwijnen uit de SWB Breeders Trophy wedsstrijdserie.

In een persbericht licht de wedstrijddirecteur Tomas Torgersen de keuze toe: “We hebben ons gerealiseerd dat veel van de jonge paarden zo vroeg in het seizoen nog niet klaar zijn voor zo’n grote arena. Ze hebben meer voorbereidingstijd nodig om een positieve ervaring te garanderen dan haalbaar is wanneer de Göteborg Horse Show in februari plaatsvindt.”

SWB Breeders Trophy

De SWB Breeders Trophy is een wedstrijdserie voor talentvolle jonge spring- en dressuurpaarden in Zweden. De paarden die het hoogst zijn geëindigd in hun respectievelijke leeftijdscategorieën op de Zweedse Warmbloed Young Horse Championships (ook bekend als SWB Equestrian Weeks) komen in aanmerking om deel te nemen aan de finale in Göteborg.

Vijf- en zesjarigen

Paarden die tijdens de SWB Equestrian Weeks uitkomen in de vijfjarige springrubriek of de vijf- en zesjarige dressuurrubrieken kunnen net als in voorgaande jaren zich nog steeds kwalificeren.

Bron: Persbericht