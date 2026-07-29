Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor westnijlvirus

Het aantal infecties met het westnijlvirus neemt snel toe in delen van Europa, stelt wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het virus kan ook paarden treffen. Volgens Royal GD zijn vorig jaar in Zuid-Holland drie paarden getroffen.

Ellen Liem Door

Vooral Griekenland ziet een scherpe toename. Daar zijn inmiddels 21 besmettingen bevestigd, waarvan 14 in de afgelopen week. Opvallend is dat 20 patiënten een ernstige, neuro-invasieve vorm van de ziekte ontwikkelden, zoals encefalitis of meningitis. 13 mensen liggen nog in het ziekenhuis.

Italië meldt ook 21 gevallen, verspreid over 17 regio’s. Daarnaast zijn lokale besmettingen vastgesteld in Noord-Macedonië (2), Roemenië (2) en Spanje (2). De transmissieperiode is pas net begonnen; de meeste infecties worden doorgaans tussen juli en september gezien.

Geen vaccin voor mensen, wel voor paarden

Het westnijlvirus wordt overgedragen via de beet van een besmette mug. In Europa gebeurt dit vooral door gewone steekmuggen (Culex pipiens), die het virus oplopen door te voeden op geïnfecteerde vogels. Er is geen vaccin beschikbaar voor mensen en ook geen specifieke antivirale behandeling.

Paarden, die vatbaarder zijn voor de ziekte dan mensen, kunnen wel worden gevaccineerd.

Hogere temperaturen en langere zomers

Volgens WHO-directeur Hans Henri Kluge zorgen hogere temperaturen en langere zomers ervoor dat muggen zich sneller verspreiden en langer actief blijven. “De meeste infecties verlopen mild, maar ongeveer 1 op de 150 patiënten ontwikkelt een levensbedreigende neurologische aandoening.”

Nederlandse paarden getroffen

In Zuid-Holland zijn oktober vorig jaar drie autochtone paarden met neurologische verschijnselen van westnijlkoorts gevonden, meldt GD in haar jaarrapportage Paard. Eerder ging het vaak om paarden die het virus in het buitenland hebben opgelopen. In dezelfde provincie is het virus ook aangetroffen bij een verzamelmonster van een aantal muggen.

Bij een op de tien besmette paarden treden verschijnselen op. Omdat het paard een zogenaamde eindgastheer is, kan het dier dit virus niet verder verspreiden. Wel is het een signaal dat het door muggen verspreide virus in de buurt circuleert. Een verdenking moet dan ook worden gemeld.

Bron: Nieuwe Oogst