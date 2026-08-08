Westnijlvirus nu ook in België, paard geëuthanaseerd

De eerste besmetting met het westnijlvirus bij een paard in België land is nu officieel bevestigd. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Een dag eerder was er nog twijfel over de besmetting en werden extra stalen afgenomen. Het paard is inmiddels geëuthanaseerd.

Ellen Liem Door

Een dag eerder liet het FAVV nog weten dat er twijfel bestond over de eerste besmetting met het westnijlvirus bij een paard in België. Er werden toen extra stalen afgenomen. Uit het verdere onderzoek is nu gebleken dat het paard, dat sterke neurologische symptomen vertoonde en inmiddels geëuthanaseerd is, daadwerkelijk besmet was met het virus.

Geen verrassing

“Het westnijlvirus is in de afgelopen jaren ook in de buurlanden en in veel andere regio’s in Europa aangetoond. Het is dus geen verrassing dat dit virus nu ook in ons land wordt opgemerkt”, aldus het FAVV.

Vroegtijdige waarschuwing

De Waalse dierenartsenvereniging UPV liet gelijk na de verdenking al weten dat dit geval een vroegtijdige waarschuwing is dat het virus in België circuleert. Paarden vertonen vaker duidelijke symptomen dan mensen en worden nauw opgevolgd door dierenartsen. Daardoor worden besmettingen bij de dieren vaak eerder ontdekt dan bij mensen in dezelfde regio.

Extra waakzaam

Omdat het westnijlvirus tijdens de actieve muggenperiode van mei tot oktober kan circuleren, riep de nationale werkgroep WNV (met onder meer het FAVV en Sciensano) dierenartsen en de paardensector aan het begin van de zomer al op om extra waakzaam te zijn voor mogelijke besmettingen.

Preventief beschermen tegen muggen

Er worden geen maatregelen opgelegd bij een besmetting met westnijlkoorts, maar het FAVV benadrukt dat het belangrijk is om paarden preventief te beschermen tegen muggen.

Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van insectenwerende middelen, minder buitenactiviteiten op de momenten van de dag waarop de muggen het actiefst zijn en het dragen van een beschermende deken. Het UPV liet ook al weten dat het belangrijk is om stilstaand water rond de stallen te verwijderen en een dierenarts te raadplegen bij tekenen van zwakte of coördinatiestoornissen.

Vaccin

Het FAVV laat ook nog weten dat preventieve vaccinatie tegen het westnijlvirus mogelijk is. “Dat kan de kans op ernstige ziekte en neurologische klachten aanzienlijk verminderen. In België zijn hiervoor momenteel twee vaccins beschikbaar.”

“Of dat zinvol is, moet met de behandelende dierenarts worden besproken, rekening houdend met de termijn van enkele weken die nodig is om immuniteit op te bouwen”, aldus het UPV.

Bron: VRT

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