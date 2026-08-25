Westnijlvirus rukt op in Nederland: vijf besmette paarden, één paard geëuthanaseerd

Bij zeker vijf paarden in Nederland is sinds begin augustus een recente infectie met het westnijlvirus (WNV) vastgesteld. Vier besmette paarden staan in Zuid-Holland, tussen Rotterdam en Den Haag, en een vijfde geval is aangetroffen ten zuiden van Nijmegen. Een van de paarden is vanwege ernstige neurologische klachten geëuthanaseerd. Daarnaast worden meerdere verdachte gevallen onderzocht.

Savannah Pieters Door

De besmettingen kwamen aan het licht via de syndroomsurveillance van Royal GD en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Binnen dit programma wordt de introductie en verspreiding van het westnijlvirus onder paarden in Nederland gevolgd.

Meer besmettingen en groter verspreidingsgebied

Bij vier paarden in Zuid-Holland is aangetoond dat zij recent een infectie met WNV hebben doorgemaakt. Ook bij een paard ten zuiden van Nijmegen is een recente infectie bevestigd. Daarnaast zijn er meerdere paarden waarbij een besmetting wordt vermoed. Aanvullende diagnostiek moet hierover uitsluitsel geven.

De besmette paarden vertoonden neurologische verschijnselen, waaronder ataxie en spiertrillingen. Bij sommige dieren was daarnaast sprake van koorts. Vier van de vijf paarden herstellen van hun klachten. Bij één paard waren de verschijnselen dermate ernstig dat besloten werd het dier te euthanaseren.

Besmettingen in Nederland

Het westnijlvirus werd in september 2025 voor het eerst bij paarden in Nederland aangetoond. Destijds ging het om drie paarden. Het eerste besmette paard van 2026 werd begin augustus vastgesteld. Inmiddels ligt het aantal bevestigde besmettingen bij paarden dit jaar dus hoger dan in heel 2025. Ook het gebied waarin het virus wordt aangetroffen, is groter geworden.

Omdat het muggenseizoen nog in volle gang is, wordt rekening gehouden met nieuwe besmettingen in de komende periode.

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In november 2025 spraken we in Horses Podcast over Westnijlvirus.

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Bron: Horses.nl/Royal GD