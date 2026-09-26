Westnijlvirus rukt op: vijf doden en 136 besmette paarden

Het westnijlvirus rukt razendsnel op in Nederland: dit jaar zijn al 136 paarden besmet en zijn vijf mensen overleden. Vorig jaar ging het nog om slechts twee besmette paarden en geen mensen. Dat meldt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research.

Ellen Liem Door

Van Vliet gaat in een artikel in de Gelderlander en andere regionale dagbladen vooral in op het risico van het westnijlvirus voor de mens. Het virus verspreidt zich snel: vorig jaar nog twee besmette paarden en geen menselijke slachtoffers, dit jaar al 136 besmette paarden, 44 besmette mensen en vijf doden.

Op grote schaal

De bioloog gaat er nu vanuit dat het westnijlvirus op grote schaal circuleert. Tien jaar geleden heeft hij er al voor gewaarschuwd dat dit stond te gebeuren. De kans dat het virus weer verdwijnt, acht hij zeer onwaarschijnlijk.

Besmetting voorkomen

Mensen moeten zich volgens Van Vliet tegen een besmetting met het virus beschermen door ervoor te zorgen dat er geen stilstaand water in hun omgeving is waar muggen hun eieren in kunnen leggen. Ook kunnen ze horren voor hun ramen plaatsen.

Muggen pikken het virus op van besmette vogels en geven het door aan nieuwe vogels. Zo houden muggen en vogels het virus samen in stand. Muggen kunnen het westnijlvirus ook doorgeven aan mensen en paarden.

Eindgastheren

“Maar mensen en paarden kunnen het virus niet weer doorgeven aan muggen of aan elkaar”, weet Heather Graham, dierenarts en veterinair microbioloog bij Wageningen Bioveterinary Research. “Mens en paard zijn eindgastheren. Zij dragen dus niet bij aan verdere verspreiding van het virus.”

Mild, maar ook dodelijk

De meeste besmettingen bij mens en paard verlopen mild. Maar de vijf sterfgevallen bij de mens dit jaar laten zien dat het virus ook dodelijk kan zijn. Paarden kunnen door een besmetting koorts krijgen, slecht eten of neurologische verschijnselen vertonen, zoals spiertrilling of verlamming. Bij ernstige gevallen kan euthanasie nodig zijn.

Om besmetting van paarden te voorkomen is het opruimen van stilstaand water een maatregel. Er is voor paarden ook een vaccin beschikbaar dat ze beschermt tegen de ziekteverschijnselen.

Bron: Nieuwe Oogst