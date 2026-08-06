Westnijlvirus vastgesteld bij paard in Schipluiden

Bij een paard in het Zuid-Hollandse Schipluiden is het westnijlvirus vastgesteld. Dat blijkt uit een melding die op 4 augustus is gedaan bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH).

Ellen Liem Door

Het virus is vastgesteld door Wageningen Bioveterinary Research. In totaal zijn meerdere paarden onderzocht, waarbij bij één dier een besmetting met het westnijlvirus is bevestigd. Vorig jaar werd het westnijlvirus voor het eerst in Nederland aangetoond bij twee paarden in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs.

Eindgastheren

Het virus wordt wordt verspreid door trekvogels en via muggen overgedragen op mensen en paarden. Paarden en mensen zijn eindgastheren: ze raken besmet, maar dragen het virus niet verder over. Paarden kunnen worden geënt tegen het virus.

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Bron: Nieuwe Oogst