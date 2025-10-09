Westnijlvirus vastgesteld bij paard in Zuid-Holland – eerste geval in Nederland

In Zuid-Holland is bij een zesjarig paard het westnijlvirus vastgesteld. Het dier testte positief op antilichamen tegen het virus, wat duidt op een recente infectie. De besmetting werd ontdekt via het Nederlandse monitoringsprogramma en bevestigd door Royal GD en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Het is de eerste keer dat een besmetting met dit door muggen overdraagbare virus bij een paard in Nederland is vastgesteld. In 2020 werden al meerdere gevallen bij mensen, vogels en muggen gevonden, maar in de jaren daarna leek het virus weg uit ons land.

Er loopt al langere tijd monitoring naar Westnijlvirus in Nederland, omdat het virus aan het oprukken is vanuit Zuid Europa en Duitsland. Het virus verspreidt zich onder muggen en vogels. Besmette muggen kunnen zowel paarden als mensen infecteren. Een paard kan een mens echter niet infecteren en ook voor paarden onderling is dit virus niet besmettelijk. Alleen muggen brengen het over. Voor paarden is vaccinatie tegen dit virus mogelijk, voor mensen niet. Met name voor ouderen kan het virus gevaarlijk zijn. In Italië zijn in 2025 al tientallen mensen aan westnijlziekte bezweken.

Geval in Zuid Holland

Het paard in Zuid Holland werd behandeld door een lokale dierenarts nadat het neurologische symptomen vertoonde, waaronder spiertrillingen, verminderd bewustzijn en instabiliteit. Deze symptomen zijn typisch voor Westnijlvirus. Op 18 september werd bloed afgenomen voor onderzoek door Royal GD (Diergezondheidsdienst). Daaruit bleek dat het dier antilichamen tegen het westnijlvirus had. Ter bevestiging is hetzelfde bloedmonster doorgestuurd naar WBVR, onderdeel van Wageningen University & Research. Ook daar werden antilichamen aangetoond, waaronder IgM-antilichamen, wat wijst op een recent doorgemaakte infectie. Het Europese Referentielaboratorium voor het westnijlvirus bij paarden heeft de infectie definitief bevestigd via een virusneutralisatietest.

Oprukkend virus

Onlangs liet dierenarts Eva Dieterman van Royal GD al aan De Paardenkrant weten dat het waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat we de eerste gevallen bij paarden in Nederland zouden gaan zien. Dit komt mede door het opwarmende klimaat. Meer over het Westnijlvirus en wat u kunt doen om uw paarden en uzelf te beschermen leest u in de gratis longread hieronder.

Bron: GD Diergezondheid

