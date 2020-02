Willem-Alexander krijgt ‘gratieverzoek’ voor konikpaarden Texel

Een groep jongeren heeft koning Willem-Alexander een 'gratieverzoek' gestuurd voor de konikpaarden op Texel. Die werden begin vorig jaar verhuisd vanuit de Oostvaardersplassen, waar ze met te veel waren, maar dreigen nu op de slachtbank te belanden omdat ze volgens Staatsbosbeheer overlast veroorzaken.

Onaanvaardbaar, vinden de jongeren van VeggieSquad. In een poging het leven van de konikpaarden te redden, verstuurden ze vorig weekend een ‘gratieverzoek’ naar de koning, de burgemeester van Texel en de directie van Staatsbosbeheer. In het verzoek vragen ze om het leven van de konikpaarden te sparen.

Diervriendelijk alternatief

“Wij hopen dat u, als verantwoordelijken, uw hart en geweten laat spreken en gratie verleent om het leven van de pony’s, die toch niemand kwaad hebben gedaan, te sparen. Stichting Paard in Nood in Spanje heeft aangeboden om de Konikpaarden op te vangen. Er is voldoende ruimte voor de paarden en zij kunnen daar heel natuurlijk leven. Wij zien graag dat Staatsbosbeheer gebruikmaakt van dit alternatief. Castreren zou geen excuus mogen zijn om de paarden daar niet naar toe te verhuizen als het alternatief de dood is. Wij zouden ook tevreden zijn met een ander diervriendelijk alternatief.”

Hoop op Amalia

De brief is vooral door jongeren ondertekend. Ze hopen dat de paarden op Texel kunnen blijven, of dat een andere oplossing wordt gezocht. “Misschien dat paardenliefhebber prinses Amalia ons verzoek leest en zegt: pap, die paarden mogen niet dood.”

Plek op landgoed

De jongeren richten zich niet toevallig tot koning Willem-Alexander. “Zijn dochters rijden ook paard en zijn van onze leeftijd. Misschien dat hij daarom over zijn hart wil strijken’’, zegt een van de actievoerders die het gratieverzoek ondertekende. Ze denken niet alleen in problemen, maar ook in oplossingen. “Misschien heeft de koning nog plek op zijn landgoed voor deze konik(lijke)paarden?”

Bron: FB/AD/Telegraaf