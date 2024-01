Zes paarden in beslag genomen, eigenaar ontkent beschuldigingen

De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn heeft deze week zes paarden in Geel-Zammel (provincie Antwerpen) in beslag genomen, omdat de dieren op hun weide te weinig schuilmogelijkheden hadden. De eigenaar van de paarden ontkent de aantijgingen, zo melden meerdere Belgische media.

De eigenaar van de paarden had van de politie volgens het opvangcentrum gedurende lange tijd vele waarschuwingen gekregen, maar die werden genegeerd. Daarop besloot de Inspectie Dierenwelzijn om de paarden in beslag te nemen. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder werd ingeschakeld om de paarden op te halen.

Metalen vangkraal

“Gelet op de bevroren modder in de weide met allerlei uitsteeksels en diepe kuilen, werden deze zes paarden voorzichtig in onze vangkraal geloodst en daarna rustig in onze trailers geladen”, vertelt een woordvoerder van het opvangcentrum. “Dit was nodig om beenbreuken en blessures te voorkomen. We hadden bovendien onze paardendierenarts bij die alles nauwlettend in het oog hield en bijstuurde waar nodig.”

Paarden opeens weg

De eigenaar van de paarden begrijpt helemaal niets van de inbeslagname. “Het verhaal dat het opvangcentrum vertelt klopt niet. Ik heb helemaal geen meerdere waarschuwingen gekregen. In december kreeg ik van de politie nog een mail dat alles in orde was en een maand later zijn opeens mijn paarden weg. De officiële reden die de dienst Dierenwelzijn geeft, is dat er onvoldoende schuilmogelijkheden zijn. Maar op die weide staat een stal van acht op zes meter”, vertelt de eigenaar.

Klacht ingediend

“Bovendien schuilen paarden nooit voor kou of regen, enkel voor de zon. En we mogen niet eens een stal bijbouwen, wat moet je dan doen? Deze paarden stellen het echt wel goed. Het grootste paardenasiel van Vlaanderen in Gent liet ons al weten dat ze dit niet begrijpen, net zoals heel wat buren dit niet snappen. Zo kort na een inbeslagname mogen er overigens ook geen info en foto’s vrijgegeven worden. Hier zit meer achter. Ik heb daarom klacht ingediend tegen het opvangcentrum.”

Bron: HLN / RTV