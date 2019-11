Zestig geredde Holsteiners onder de hamer

In september greep het veterinair bureau van Segeberg in en redde zestig paarden die bij een fokkerij in het Sleeswijk-Holsteinse Weddelbrook en Hagen onder de welzijnsnormen werden gehouden. Nu worden die paarden, grotendeels uit de Holsteiner stam 7126, geveild. Het gaat om paarden van jaarlingen tot 18-jarige merries.

“Deze paarden komen grotendeels uit de belangrijke Holsteiner-stam 7126. Uit deze stam komen grote hengsten zoals Acobat, Acord, Burggraaf, Charisma of Fra Diavolo”, aldus het veilinghuis MennrathS die de veiling op 16 november organiseert. In de collectie bevinden zich nakomelingen van onder andere Casall, Million Dollar, Clinton en Stakkato.

“De veterinaire kantoren in Duitsland hebben het wettelijke mandaat om ervoor te zorgen dat het houden van paarden volgens de minimumnormen van de Animal Welfare Act worden gegarandeerd. Dierenwelzijnsvoorschriften worden gebruikt om de dierenwelzijnsomstandigheden te verbeteren. Maar helaas zijn er incidentele omstandigheden waarbij er geen andere optie is ​​dan de paarden uit hun huidige situatie te halen”, vervolgt het veilinghuis. “Een dergelijke situatie is nu ontstaan ​​in Sleeswijk-Holstein.”

