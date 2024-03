De politie van het Belgische Lokeren heeft zeven paarden en twee pony’s in beslag genomen die in erbarmelijke toestand werden aangetroffen. De dieren zaten in buurgemeente Zele opgesloten in een geïmproviseerde stal. Ze waren extreem verwaarloosd en hadden geen eten of drinken.

De eigenaren waren al herhaaldelijk gewaarschuwd dat ze beter voor hun dieren moesten zorgen, maar zonder resultaat. Daarom besloot de politie van Lokeren in te grijpen en de dieren in beslag te nemen. Ze zijn opgevangen door een Waals dierenasiel van Animaux en Péril in Ath in Henegouwen.

Mager en vol parasieten

“Die dieren waren extreem verwaarloosd. Ze zaten allemaal in een kleine stal zonder eten of drinken. Ze gingen er stilaan dood”, zegt een woordvoeder van het dierenasiel. “De paarden waren erg mager en zaten vol parasieten. Onze eerste prioriteit is om de dieren terug in goede gezondheid te krijgen, maar sommige zijn er heel erg aan toe. Als ze niet snel de nodige verzorging krijgen, sterven ze.”

Stijgende onderhoudskosten

Volgens Animaux en Péril hadden lokale paardenasielen geen plaats meer. Ze moeten steeds meer dieren opvangen, omdat eigenaren de stijgende onderhoudskosten voor paarden niet meer zouden kunnen betalen.

Foto’s van de paarden en pony’s zijn hier te bekijken

Bron: Animaux en Péril / VRT