West Nijlvirus opgedoken in Duitsland

Hoe de ziekteverwekker in Halle terecht is gekomen, wordt momenteel onderzocht. Er wordt ook gecontroleerd of er nog meer muggen in het gebied het virus dragen.

Verhoogd aantal besmettingen

In Zuid-Europese landen is er dit jaar een verhoogd aantal meldingen van dodelijke besmettingen met het virus, vooral bij oudere mensen. De precieze oorzaak is nog niet bekend, maar de lange en warme zomer heeft er volgens epidemiologen van het Robert Koch-Institut (RKI) waarschijnlijk wel invloed op. In Duitsland komt de ziekte heel zelden voor en tot nu toe liepen alle betroffenen een infectie op in het buitenland.

Zoönose

Het WNV is een zoönose, wat inhoud dat de infectie kan worden overgedragen van dier op mens. WNV wordt verspreid door muggen die besmet raken door geïnfecteerde vogels. Wanneer mens of paard door zo’n mug wordt gestoken kan het virus dus op hen worden overgedragen. Eén van de belangrijkste complicaties van West-Nijlvirus bij mensen en paarden is encefalitis of hersenontsteking, wat kan leiden tot permanente schade aan de hersenen of de dood. Een andere complicatie is permanente spierzwakte.

Vaccin

In Nederland is voor paarden een vaccin beschikbaar tegen het West-Nijlvirus, maar hier komt het virus nog niet voor. Voor mensen is er nog geen vaccin. Het aangifteplichtige virus kwam in eerste instantie voornamelijk voor in Afrika, maar rukt de laatste jaren steeds verder op naar het noorden. Het virus vermeerdert zich vooral in vogels die drager van de ziekte zijn. Paard en mens zijn een zogenaamd ‘dead-end host’, dat wil zeggen dat de ziekte kan niet van paard op paard of van paard op mens overgedragen kan worden. Het virus verspreidt zich vooral in de periode van juli tot en met oktober. Symptomen van de ziekte kunnen relatief onschuldig zijn in de vorm van hoofdpijn, spierpijn en uitslag. In ernstigere gevallen treedt hersen(vlies)ontsteking op en kan een paard zelfs komen te overlijden.

