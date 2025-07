Westnijlvirus bereikt Nederlandse grens: ‘Vaccinatie aanbevolen’

De afgelopen jaren maakte het westnijlvirus een langzame maar gestage opmars door Duitsland. In 2024 is het aantal gevallen bij Duitse paarden echter geëxplodeerd. De verwachting is dat het virus binnenkort ook in Nederland paarden zal infecteren.

In de tweede helft van 2024 werden in Duitsland 177 gevallen van westnijlvirus (WNV) bij paarden vastgesteld, waar het in eerdere jaren om enkele tientallen ging. En waar het virus zich tot vorig jaar vooral in het oosten en zuiden van Duitsland ophield, is het in 2024 in bijna het hele land vastgesteld. Bovendien is het virus de Noordzee overgestoken en in mei 2025 voor het eerst in muggen in Groot Britannië gezien.

In Nederland is WNV eerder al aangetoond in zowel wilde vogels, muggen als bij een beperkt aantal mensen. “Het is tijd om onze paarden te gaan vaccineren” zegt dierenarts Eva Dieterman van Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) daarom. “Niet alleen in de grensregio’s met Duitsland, maar eigenlijk in heel Nederland.”

Bron: Horses.nl