Westnijlvirus duikt op aan Nederlandse grens

Deze week is bevestigd dat een paard uit de regio Bad Bentheim, vlakbij de Nederlandse grens in Duitsland, besmet is geraakt met het Westnijlvirus. Het paard is in de periode voorafgaand aan de besmetting ook een paar keer in Nederland geweest. Het is niet duidelijk waar het dier het virus heeft opgelopen, in Duitsland of in Nederland. Westnijlvirus wordt overgebracht via muggen en is nog niet eerder zo ver in het westen van Duitsland (of in Nederland) bij een paard aangetroffen.

Westnijlvirus kan koorts en griepachtige verschijnselen veroorzaken, bij zowel mensen als paarden. De levenscyclus van het virus speelt zich af tussen muggen en vogels, waarbij wilde vogels het virus verder verspreiden. In het oosten van Duitsland is westnijlvirus al een aantal jaar endemisch, maar in Nederland en in het westen van Duitsland speelde het nog niet. Het bekende verspreidingsgebied van wnv ligt op ruim 300 km afstand van het paard dat nu in Nedersaksen is besmet. Wel zijn er al langer zorgen over de uitbreiding van het virus, mede vanwege de klimaatverandering. Het virus heeft echter een grillig verspreidingspatroon, dat moeilijk te voorspellen blijkt. Nu lijkt wnv echter toch bij ons land in de buurt te komen.

Monitoring

Sinds 2021 voert de overheid, samen met onder meer de Gezondheidsdienst Dieren en Wageningen Bioveterinary Research, een actieve monitoring uit van wnv bij paarden in Nederland. Het doel daarvan is om het virus zo vroeg mogelijk te detecteren. Dat is mede ingegeven door het feit dat paarden vaker ziek worden van westnijlvirus dan mensen en zo dus een waarschuwing afgeven dat er besmettelijke muggen in de regio zijn. Het paard in Bad Bentheim had koorts, ataxie en spiertrillingen en werd behandeld door een Nederlandse dierenkliniek. Zij hebben het neusmonster ook opgestuurd naar GD, waar wnv werd vastgesteld. Toen het om een Duits paard bleek te gaan is de zaak overgedragen aan de Duitse autoriteiten. De periode waarin muggen een besmetting kunnen overdragen, loopt in West Europa ongeveer van medio mei tot eind november.

Niet gevaarlijk, wel meldingsplicht

Een paard is (net als een mens) een zogenoemde eindgastheer en kan het virus niet verder verspreiden. Een paard (of mens) wordt alleen ziek na een muggenbeet. Mensen kunnen dus ook niet besmet raken via een paard. Zo’n 10% van de paarden wordt ziek na een besmetting. Daarbij kunnen neurologische verschijnselen optreden zoals ataxie, spiertrillingen aan hoofd, schouders en/of flanken en verlammingsverschijnselen. Omdat mensen ook ziek kunnen worden van wnv is dit een meldingsplichtige ziekte. Maar omdat paarden geen mensen kunnen besmetten is het niet bestrijdingsplichtig. Een stal hoeft dus ook niet op slot en eventuele vaccinatie is de keuze van de individuele eigenaar. Bij paarden die veel naar het buitenland reizen voor wedstrijden, wordt in ieder geval aangeraden om van deze vaccinatie gebruik te maken. Het vaccin moet elk jaar opnieuw gegeven worden. Paardeneigenaren en dierenartsen wordt aangeraden om alert te zijn op de verschijnselen van wnv.

Geen aanwijzingen in Nederland

Volgens GD zijn er tot op heden geen aanwijzingen voor besmette muggen in Nederland. Daarvan is niets gebleken uit de muggensurveillance of andere surveillance componenten over wnv in Nederland dit jaar. Er zijn geen andere gevallen van wnv bekend in de regio Bad Bentheim en eenander getest paard uit dezelfde stal, bleek negatief. Het muggenseizoen loopt nu zo’n beetje ten einde en daarmee wordt het onwaarschijnlijker dat het virus opduikt.

Lees ook deze actuele longread (gratis beschikbaar) over het oprukkende westnijlvirus:

Bron: GD / Horses.nl