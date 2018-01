Kinderen Diamant de Semilly en Balou du Rouet imponeren in hengstencompetitie

In het Azelhof in Lier werd vrijdagavond het startschot gegeven voor het nieuwe seizoen van de Belgische PAVO Hengstencompetitie. De vierjarige hengsten beten het spits af in de eerste ronde van de competitie. Met drie nakomelingen was Diamant de Semilly topleverancier onder de foutlozen. Bij de vijfjarigen was dat Balou du Rouet.