10.000 euro voor gouden tip mishandeling

Henk ten Napel, de man achter ‘paardenasiel’ Paard zoekt baas, is er klaar mee. “Het is nu gelukkig redelijk goed afgelopen, de paarden houden er geen blijvende schade aan over. Maar je weet niet wat er de volgende keer gebeurt. We hebben hier nu 2,5 hectare waar de paarden 24/7 buiten kunnen lopen en straks krijgen we er nog eens 2,5 hectare bij. Ik vind ook dat dat moet kunnen. Ze moeten gewoon met hun tengels van de paarden afblijven.”

Geen kwajongens

Toen Ten Napel vrijdagochtend 29 juni bij de wei kwam, was één van de dikke palen rond de wei afgebroken. “Een tweede paal was beschadigd en het lint lag los. De isolatoren waren aan elkaar geknoopt. Daaraan kan ik zien dat het bewust is gedaan en het geen kwajongensstreek is. De brandplekken en snedes zijn waarschijnlijk van het lint.”

Camera’s en stroom

De paardeneigenaar neemt maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. “We gaan sowieso camera’s ophangen en stroom gebruiken. Als ze nog eens aan de omheining zitten, weten ze niet wat ze meemaken.”

Gouden tip

Wie denkt de gouden tip te hebben over de mishandeling in Gronau, kan contact opnemen met de politie in Gronau. Die onderzoekt de zaak en bepaalt welke tip naar de dader leidt.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl