“Het was zoals elk jaar weer een enorme puzzel. Dit jaar misschien nog wel iets meer omdat we een recordaantal aanmeldingen hadden: 635 boeren. Daar maakt de redactie van het programma dan een long list van en we gaan bij heel veel boeren op bezoek. We selecteren daar op boeren met verschillende karakters, verschillende leeftijden, verschillende soorten bedrijven, maar het allerbelangrijkste is dat ze niets liever willen dan verliefd worden en een relatie zoeken”, vertelt Jansen.

‘Een handje helpen’

Waarom Steffi en Marnix bij de tien boeren horen die geselecteerd zijn voor seizoen 10 van de kaskraker op de Nederlandse tv? “Steffi heeft een bijzonder bedrijf en bij haar viel op dat ze het echt zelf geprobeerd heeft om een relatie te vinden. Dat is tot nu toe nog niet gelukt en we willen haar heel graag een handje helpen.”

Over Marnix zegt Jansen: “Voor hem geldt eigenlijk hetzelfde. Marnix is, zoals hij zelf ook weet, een boer met een apart karakter. We wilden hem er graag bij hebben.”

5 boeren met meeste brieven op tv

Nu is het ‘brieventijd’. De komende twee weken kunnen er brieven gestuurd worden en daarna wordt met de opnames gestart. In september is de eerste ‘echte’ aflevering gepland van seizoen 10 van Boer zoekt Vrouw. In die aflevering worden de brieven gelezen en wordt bekend gemaakt welke boeren in de tv-serie worden gevolgd.

De vijf boeren met de meeste brieven komen in de tv-serie, de anderen worden online gevolgd. “We willen met dit programma echt dat mensen liefde vinden en voor sommigen lukt dat soms zelfs beter als ze niet op tv komen en er heel veel druk op staat.”

Klik hier voor de Boer Zoekt Vrouw-pagina van Steffi Verhagen

Klik hier voor de Boer zoekt Vrouw-pagina van Marnix Knetemann

Klik hier voor de eerste aflevering

Yvon Jaspers met Marnix Knetemann – Foto: Linelle Deunk

Bron: Paardenkrant-Horses.nl