CH Lunteren: Gosse 526 wint bokaal bij stamboekhengsten

De 16e editie van CH Lunteren vond plaats onder een stralende zon en kende een goed gevuld deelnemersveld. Bij de hengsten ging de winst naar Gosse 526 (Nane x Beart) die voor de concourswagen de beste was, met Radboud Kulsdom aan de leidsels. Pjirk fan de Mersken (Ulbrân 502) won in handen van Age Okkema de nieuwelingenrubriek.

KFPS Door

Gosse 526 wint de D&S groep bokaal

Zes KFPS stamboekhengsten streden dit jaar met verve om de bokaal in de hengstenrubriek, gereden voor de concourswagen. In 2024 en 2025 wist Kees 531 in handen van Henk Hammers deze rubriek te winnen. De combinatie was ook dit jaar weer aanwezig om zijn titel te verdedigen. En dat deed hij met verve! Er waren echter zeker meer kapers op de kust voor de titel want ook Gosse 526 in handen van Radboud Kulsdom had wel oren naar de winst en wat te denken van debutant in de tuigsport Herre 524 met Harry van Middelaar aan de leidsels. De juryleden kozen deze drie voor een overkamping en hadden het zichtbaar moeilijk want de verschillen waren klein en alle drie hengsten sterk. Uiteindelijk gaf het verheven front van Gosse 526 de doorslag, evenals het sterke voorbeengebruik en de ruimte in de beweging. Kees 531 werd de nummer twee. “Een hengst met veel potentie, maar vandaag liep hij af en toe ietsje scheef” aldus het jury-oordeel. Herre 524 kende een bijzonder noemenswaardig debuut met een derde plaats tot gevolg. De hengst begon de wedstrijd heel sterk, had een mooi front, was ruim in beweging en goed consistent in de balans. De jury vond echter uiteindelijk het tempo iets te hoog en zette hem derhalve op de derde plaats.

Nieuwe troeven

De start van de KFPS nieuwelingencompetitie was weer in Lunteren en beloofd dit jaar weer een hele fraaie te worden. Negen deelnemers konden de strijd met elkaar aan waarbij een kopgroep van vier stuks werd gevraagd een overkamping te doen. In deze kopgroep Bauke de Boer met Max fan Bokkum (Wimer 461) die uiteindelijk vierde werd. KFPS stamboekhengst Siebren 547 (Jurre 495) met Jelmer Chardon aan de leidsels wist zich heel goed te presenteren en kwam op de derde plaats. Jasper van Manen heeft in Storm (Matthys 504) een fraaie troef in handen die zeker potentie heeft voor winst, maar deze keer toch beslist zijn meerdere moest erkennen in de bijzonder imponerende Pjirk fan de Mersken (Ulbrân 502) in handen van Age Okkema.

Hoekstra wint gouden zweep

De limietklasse voor de sjees was iets minimaler bezet en kende in Stal de Merskens Lyckle (Omer 493) in handen van Age Okkema een winnaar. Met deze winst haalde hij tevens zijn laatste verplichte punten om promotie naar de ereklasse te kunnen bewerkstellingen. De damesklasse voor de sjees wist Sofi Vaïsanen met Fryso’s Jannick (Nane 492) te winnen terwijl de ereklasse in een zeer spannende strijd uitmondde in winst voor Jasper van Manen met Gys (Tsjalle 454). Bij de tweespannen voor de sjees viel er weer een gouden zweep te winnen en die ging deze keer naar Augustinus Hoekstra met GPD Jelte (Julius 486) en GPD Teake (Tiede 501).

Regionaal en young riders

Nico Calis jr. won met Minse fan Lânsdouwe (Nane 492) de eerste limietgroep voor de concourswagen. In de tweede groep won Iekje van de Wolwarren, eveneens een nazaat van Nane 492) met Sybren Minkema. Ook de damesklasse werd in twee groepen afgewerkt waarbij Hiltje Holtrop met Alphyr Waldman (Tsjalle 454) de ene won en Sam Oudhof met Pjirk fan de Mersken de tweede. Lobke fan der Byl (Alwin 469) met Henk Hammers sloot de ereklasse winnend af en ietsje later op de dag wist Elberth-Wim Andela met Frijheid fan ‘e Stjelpdyk (Eise 489) naast Jasper fan ‘e Stjelpdyk (Norbert 444) de winst bij de tweespannen te halen.

Genieten was het ook bij de Young Riders. Tien jonge deelnemers, alleen niet ouder dan 22 jaar deze keer, maakten er een hele mooie wedstrijd van die door Ymte Okkema werd gewonnen met Pjotr fan de Mersken (Ulbrân 502). De sterke bezette rubriek tuigen onder het zadel, met maar liefst vijftien deelnemers mondde uit in een overtuigende winst voor Melle van de Lits (Wimer 461) met Lisa Minkema.

Bestgaand rijpaard

In meerdere groepen werden er ook rubrieken bestgaand rijpaard verreden tijdens CH Lunteren. Bij de hengsten/ruinen ging hier de winst naar Susan Wind met Rense GDV (Auwert 514). Bij de merries won Daan Visser met Hetwig fan de Hynderwente (Hette 481).

Bron: KFPS