Vanderhasselt: ‘Verkoop volledig stilgevallen’

De Belgische tv-zender RingTV ging langs bij één van de topruiters van België, Christophe Vanderhasselt. De ruiter vertelde over de impact van het coronavirus en was duidelijk: “Lang mag het ook niet meer duren.”

De Belgische ruiter reed vorig jaar op 4* en 5* veelvuldig de top 10 binnen met zijn toppaard Identity Vitseroel (v.Air Jordan). November afgelopen jaar werd de Air Jordan-dochter verkocht naar Edwina Tops-Alexander en begon Vanderhasselt weer met het opleiden van jonge paarden op internationaal niveau.

‘Wel enkele maanden zonder’

Vanderhasselt zegt over de coronacrisis: “De verkoop is volledig stil gevallen. De klanten, die bij ons vooral buitenlanders zijn, kunnen ook niet langskomen om paarden te testen. We kunnen wel enkele maanden zonder handel, maar lang mag het ook niet meer duren.

De Belg zou graag het wedstrijdseizoen weer willen beginnen: “Zodat de paarden zich kunnen bewijzen om zo verkocht te worden. De verkoop van de paarden is onze business.”

Bekijk hier het interview.